В Саратове в сентябре состоится фестиваль духовой музыки

Фестиваль духовой музыки пройдет 20 сентября в Саратове, сообщили в Министерстве культуры Саратовской области. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Событие будет посвящено Году единства народов России. Перед гостями выступят детские и студенческие ансамбли, оркестры духовых и ударных инструментов, военные и гражданские коллективы, а также профессиональные и самодеятельные оркестры области.
«Фестиваль духовой музыки — важная площадка для сохранения и развития музыкальных традиций нашего региона. Когда на одной сцене встречаются юные исполнители, студенческие коллективы, профессиональные и самодеятельные оркестры, рождается живой музыкальный диалог, который объединяет поколения и народы. Мы рады поддержать это событие, которое не только демонстрирует высокий уровень исполнительского мастерства, но и укрепляет культурные связи внутри области и по всей России», — отметила министр культуры региона Наталия Щелканова.
Дополнительная информация и программа фестиваля доступны на странице организаторов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.