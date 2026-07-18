В Саратове в сентябре состоится фестиваль духовой музыки

«Фестиваль духовой музыки — важная площадка для сохранения и развития музыкальных традиций нашего региона. Когда на одной сцене встречаются юные исполнители, студенческие коллективы, профессиональные и самодеятельные оркестры, рождается живой музыкальный диалог, который объединяет поколения и народы. Мы рады поддержать это событие, которое не только демонстрирует высокий уровень исполнительского мастерства, но и укрепляет культурные связи внутри области и по всей России», — отметила министр культуры региона Наталия Щелканова.