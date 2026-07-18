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В Красноярске досрочно завершат ремонт улиц Конституции СССР и Базайской

Сейчас специалисты проверяют качество уложенного асфальта.

Ремонт улиц Конституции СССР и Базайской досрочно завершат в Красноярске. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта Красноярского края.

Специалисты завершают ремонт участков Базайской улицы протяженностью более 4 км и Конституции СССР длиной 1,3 км. Контракты предполагали сдачу объектов к 5 августа и 31 июля соответственно, однако подрядчики справились раньше. Сейчас специалисты дорожной лаборатории проверяют качество уложенного асфальта: берут вырубки для анализа толщины слоя, плотности и содержания воздушных пустот, а технадзор изучает исполнительную документацию.

На улице Конституции СССР заменили старые бордюры на новые, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, а также отремонтировали тротуары, обеспечив доступность для маломобильных граждан. На Базайской улице заменили дорожное покрытие и бордюры. По нечетной стороне улицы от остановки «Казахлес» до моста через реку Базаиху появился новый тротуар. Также в порядок привели остановки общественного транспорта.

Всего в сезоне 2026 года в Красноярске по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» планируют отремонтировать 25 участков дорог.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.