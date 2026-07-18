В Красноярске досрочно завершат ремонт улиц Конституции СССР и Базайской

На улице Конституции СССР заменили старые бордюры на новые, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, а также отремонтировали тротуары, обеспечив доступность для маломобильных граждан. На Базайской улице заменили дорожное покрытие и бордюры. По нечетной стороне улицы от остановки «Казахлес» до моста через реку Базаиху появился новый тротуар. Также в порядок привели остановки общественного транспорта.