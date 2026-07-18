В Волгограде выбрали название для нового парка в Красноармейском районе

В Волгограде определились с названием нового общественного пространства в Красноармейском. Сквер, где сейчас готовят к открытию 50-метровое колесо обозрения и другие аттракционы, назовут «Южный парк Волгограда». Сейчас здесь идут работы по благоустройству и озеленению территории, рассказали в администрации парка.