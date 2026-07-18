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В Волгограде выбрали название для нового парка в Красноармейском районе

На юге города появится «Южный парк Волгограда» с 50-метровым колесом.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде определились с названием нового общественного пространства в Красноармейском. Сквер, где сейчас готовят к открытию 50-метровое колесо обозрения и другие аттракционы, назовут «Южный парк Волгограда». Сейчас здесь идут работы по благоустройству и озеленению территории, рассказали в администрации парка.

— Наименование «Южный парк Волгограда» для нового парка развлечений не только подчеркивает географическое расположение, но и связывает место с Красноармейским районом и его идентичностью. Район исторически развивался как южная окраина города, со своим характером и ритмом жизни, — объяснили в дирекции парка развлечений.

В новом месте отдыха можно будет и погулять, и развлечься благодаря большому выбору аттракционов, а так же увидеть достопримечательности района с высоты птичьего полета. Колесо обозрения уже смонтировали, подключили, оснастили вечерней подсветкой.

— Аттракцион подобных размеров появится в истории района впервые — с высоты будут открываться красивые виды на бульвар Энгельса, Севастопольскую набережную и Волго-Донской канал, — рассказали в дирекции.

На колесе даже обещают транслировать шоу в вечернее время. В парк уже завезли скамейки, здесь будут работать и точки питания.

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