Беременным нижегородкам рассказали, когда нужно срочно ехать в роддом

Главным признаком начала родов акушеры-гинекологи называют регулярные схватки. Специалисты рекомендуют ориентироваться на «правило пяти минут»: если схватки повторяются каждые пять минут, продолжаются не менее одной минуты и такая картина сохраняется в течение часа, пора ехать в роддом. Женщинам, которые рожают повторно, врачи советуют отправляться в больницу раньше — когда интервал между схватками сокращается до 10 минут.