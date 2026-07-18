Беременным нижегородкам рассказали, когда нужно срочно ехать в роддом

Врачи роддома № 1 Нижнего Новгорода напомнили будущим мамам, в каких случаях необходимо без промедления отправляться в роддом. Об этом рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Главным признаком начала родов акушеры-гинекологи называют регулярные схватки. Специалисты рекомендуют ориентироваться на «правило пяти минут»: если схватки повторяются каждые пять минут, продолжаются не менее одной минуты и такая картина сохраняется в течение часа, пора ехать в роддом. Женщинам, которые рожают повторно, врачи советуют отправляться в больницу раньше — когда интервал между схватками сокращается до 10 минут.
Еще одним поводом для срочной госпитализации является излитие или подтекание околоплодных вод. Как отмечают медики, в этом случае ехать в роддом необходимо даже при отсутствии схваток.
Также специалисты подчеркивают, что появление жидких кровянистых выделений требует немедленного вызова скорой помощи.
Кроме того, беременным рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью при резком изменении характера шевелений плода, постоянной боли внизу живота, сильном головокружении, тошноте или внезапном повышении артериального давления.
Врачи напоминают, что приемные отделения родильных домов работают круглосуточно, поэтому при любых сомнениях лучше не откладывать обращение за квалифицированной помощью.
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