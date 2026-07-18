Новосибирская компания ускорила монтаж шин на 50%

До участия компании в федеральном проекте обслуживание автомобиля занимало около 55 минут. Благодаря бережливым технологиям процесс удалось ускорить на 50% — сейчас монтаж занимает чуть больше 27 минут. В компании упростили форму документов, что позволило исключить дублирование информации и сократить время на обслуживание автомобиля на 6 минут. Еще 4 минуты удалось высвободить благодаря внедрению предоплаты — раньше клиенту приходилось ожидать мастера-приемщика из-за того, что он отвлекался на смежные операции — выдачу запчастей и кассовое обслуживание. Еще часть времени сэкономили благодаря стандартизации процесса для разных типов шин и перераспределению монтажников между постами. Следующие 2,5 года компания самостоятельно будет тиражировать полученный опыт.