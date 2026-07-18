Новосибирская компания ускорила монтаж шин на 50%

Компания «Колесити» из Новосибирска ускорила процесс шиномонтажа почти вдвое благодаря внедрению инструментов бережливого производства в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре компетенций (РЦК) Новосибирской области.
До участия компании в федеральном проекте обслуживание автомобиля занимало около 55 минут. Благодаря бережливым технологиям процесс удалось ускорить на 50% — сейчас монтаж занимает чуть больше 27 минут. В компании упростили форму документов, что позволило исключить дублирование информации и сократить время на обслуживание автомобиля на 6 минут. Еще 4 минуты удалось высвободить благодаря внедрению предоплаты — раньше клиенту приходилось ожидать мастера-приемщика из-за того, что он отвлекался на смежные операции — выдачу запчастей и кассовое обслуживание. Еще часть времени сэкономили благодаря стандартизации процесса для разных типов шин и перераспределению монтажников между постами. Следующие 2,5 года компания самостоятельно будет тиражировать полученный опыт.
«Мы с сотрудниками внедрили систему “5С” на постах, разработали стандарт рабочего места. Кроме того, теперь у компании есть инфоцентр — он позволяет проводить оперативные совещания и использовать актуальные данные о работе разных служб, которые теперь сосредоточены в одном месте», — отметил руководитель проектов РЦК Андрей Маськов.
Напомним, что узнать подробности участия в федеральном проекте и подать заявку можно на платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.