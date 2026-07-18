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В Березовском районе автобус с 29 детьми съехал в кювет

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с участием автобуса в Березовском районе.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с участием автобуса в Березовском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по краю.

По предварительным данным, 18 июля 70-летний водитель автобуса Hyundai осуществлял групповую перевозку детей из Красноярска в детский оздоровительный лагерь «Космос». На 5-м километре дороги Маганск — Береть — Урман водитель допустил съезд автобуса в правый кювет по ходу движения.

В результате ДТП никто не пострадал. В салоне автобуса на момент аварии находились 29 детей в возрасте от 10 до 13 лет.

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