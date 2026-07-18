Дезинсекция массажных кресел проведена в аэропорту Домодедово

«15 июля в управление поступила информация из здравпункта аэропорта Домодедово об укусе насекомого (клопа). По словам пострадавшего, находясь в массажном кресле в зале ожидания на втором этаже, он заметил на своей одежде клопа. 15 июля собственнику массажных кресел выдано предписание о проведении дезинсекции, их эксплуатация прекращена. 16 июля собственник представил акт о проведении дезинсекции», — говорится в сообщении.