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Дезинсекция массажных кресел проведена в аэропорту Домодедово

По требованию Роспотребнадзора в аэропорту Домодедово была проведена дезинсекция массажных кресел, расположенных на втором этаже зала ожидания. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

Источник: AP 2024

«15 июля в управление поступила информация из здравпункта аэропорта Домодедово об укусе насекомого (клопа). По словам пострадавшего, находясь в массажном кресле в зале ожидания на втором этаже, он заметил на своей одежде клопа. 15 июля собственнику массажных кресел выдано предписание о проведении дезинсекции, их эксплуатация прекращена. 16 июля собственник представил акт о проведении дезинсекции», — говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

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