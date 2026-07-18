Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азовском районе утвердили предметы охраны для археологических памятников

В Азовском районе утвердили охрану для 15 древних объектов.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе Ростовской области утвердили перечень предметов охраны для 15 объектов археологического наследия федерального значения, включая курганные могильники, древние городища и многослойные поселения. Решение было принято региональным комитетом по охране объектов культурного наследия.

В перечень вошли курганные могильники, древние городища и многослойные поселения, расположенные на территории района. Теперь каждый из этих памятников находится под государственной защитой.

Для каждого объекта определены предметы охраны — элементы, которые нельзя изменять или разрушать. В список вошли курганный могильник «Эльбузд — III», многослойное городище «Лагутник (Киреев хутор)», а также поселения «Бугры», «Казачий Ерик», «Малаховский Ерик XI», «Павлово», «Прорвин Бугор — I», «Прорвин Бугор — II», «Прорвин Бугор», «Рогожкино III», «Рогожкино IV», «Рогожкино IX», «Соленое урочище», «Татарский бугор» и «Бубнов — Ерик I — VIII». Всего под охрану взяты 13 поселений и курганных групп.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!