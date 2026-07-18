В Азовском районе утвердили предметы охраны для археологических памятников

Для каждого объекта определены предметы охраны — элементы, которые нельзя изменять или разрушать. В список вошли курганный могильник «Эльбузд — III», многослойное городище «Лагутник (Киреев хутор)», а также поселения «Бугры», «Казачий Ерик», «Малаховский Ерик XI», «Павлово», «Прорвин Бугор — I», «Прорвин Бугор — II», «Прорвин Бугор», «Рогожкино III», «Рогожкино IV», «Рогожкино IX», «Соленое урочище», «Татарский бугор» и «Бубнов — Ерик I — VIII». Всего под охрану взяты 13 поселений и курганных групп.