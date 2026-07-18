Япония постепенно возобновляет молодёжные обмены с Россией — СМИ

Программа молодёжных обменов между Россией и Японией действует с 1999 года на основе межправительственного соглашения. Тогда же была создана двусторонняя комиссия по молодёжным обменам. По данным японского МИД, с июля 1999 года по февраль 2022-го участниками таких программ стали около 9 800 человек. Краткосрочные студенческие стажировки входят в эту систему.