Участница из Адыгеи вошла в число лидеров программы «Министерство контента»

«Мы искренне гордимся успехами наших педагогов. Участие Антонины Ужбаноковой в программе “Министерство контента” — это не только личное достижение, но и важный вклад в популяризацию лучших педагогических и воспитательных практик региона. Такие инициативы помогают показать реальную жизнь школы, раскрыть значимость воспитательной работы и вдохновить коллег на творческие решения», — отметили в ведомстве.