Участница из Адыгеи вошла в число лидеров программы «Министерство контента»

Советник директора по воспитанию школы № 18 хутора Гавердовского Адыгеи вошла в число 550 сильнейших участников второго сезона программы «Министерство контента», организованной в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки республики.
«Мы искренне гордимся успехами наших педагогов. Участие Антонины Ужбаноковой в программе “Министерство контента” — это не только личное достижение, но и важный вклад в популяризацию лучших педагогических и воспитательных практик региона. Такие инициативы помогают показать реальную жизнь школы, раскрыть значимость воспитательной работы и вдохновить коллег на творческие решения», — отметили в ведомстве.
«Министерство контента» — уникальный трек Всероссийского образовательного проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Программа объединяет авторов качественного контента и государственные структуры для решения социально значимых задач.
Достижение поможет Антонине развивать медианавыки и рассказывать о жизни современной школы. Ее работа стала примером того, как учителя могут использовать цифровые площадки для укрепления диалога между школой и широкой аудиторией.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.