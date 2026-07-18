В больнице Черемхова в Иркутской области открыли центр здоровья

«Открытие центра здоровья в Черемховской городской больнице № 1 — это значительный шаг в повышении доступности превентивной медицины для местных жителей. У населения появилась возможность в комфортных условиях, рядом с домом пройти скрининговое обследование и получить персональные рекомендации по сохранению здоровья. Стратегическая цель здесь — не лечить болезнь, а предотвратить ее, научить людей ответственному отношению к себе. До 2030 года планируется открыть в регионе еще восемь новых центра, чтобы охватить качественными профилактическими мероприятиями все муниципальные образования Иркутской области», — отметил министр здравоохранения региона Андрей Модестов.