В больнице Черемхова в Иркутской области открыли центр здоровья

Центр здоровья для взрослого населения открыли на базе Черемховской городской больницы № 1 Иркутской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«Открытие центра здоровья в Черемховской городской больнице № 1 — это значительный шаг в повышении доступности превентивной медицины для местных жителей. У населения появилась возможность в комфортных условиях, рядом с домом пройти скрининговое обследование и получить персональные рекомендации по сохранению здоровья. Стратегическая цель здесь — не лечить болезнь, а предотвратить ее, научить людей ответственному отношению к себе. До 2030 года планируется открыть в регионе еще восемь новых центра, чтобы охватить качественными профилактическими мероприятиями все муниципальные образования Иркутской области», — отметил министр здравоохранения региона Андрей Модестов.
Помимо Черемховской городской больницы № 1, на сегодняшний день центры здоровья успешно функционируют еще на шести клинических базах: в Иркутской городской клинической больнице № 8, Иркутской городской поликлинике № 17, Тайшетской районной больнице, Братской, Усольской и Саянской городских больницах.
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава региона Павел Поленов подчеркнул, что специалисты центров нацелены на выявление ключевых факторов риска: вредных привычек, нерационального питания, низкой физической активности и избыточной массы тела. С начала года специалисты уже разработали 17 418 индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни. Еще 3 650 гражданам были рекомендованы индивидуальные программы здорового питания.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.