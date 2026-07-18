«Ротор‑М» уступил «Черноморцу‑М» в домашнем матче — 0:2

Ключевым моментом второго тайма стал пенальти на 70‑й минуте. К этому времени «Ротор‑М» активно перестраивался, пытаясь выцарапать хотя бы ничью, но удар Кондратьева прошёл мимо ворот. Для молодых игроков такие эпизоды — это всегда не только обида, но и школа характера: сегодня не залетело, завтра может получиться.