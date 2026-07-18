В Ростове высадят три тысячи деревьев

Важное изменение — отказ от компенсационных высадок саженцев сомнительного качества. Теперь закупка деревьев ведётся централизованно и строго по рекомендациям экспертов Ботанического сада. Для районных дендрологов проводят обучающие семинары, а в перспективе планируют расширить программу обучения и привлечь к работе специалистов других городских служб — в том числе сотрудников «Горсвета».