В Ростове высадят три тысячи деревьев

Ростов‑на‑Дону переходит на новый уровень озеленения — об этом в своих соцсетях рассказал глава города Александр Скрябин.
Теперь в основе зелёных преобразований — научный подход: городские власти наладили взаимодействие с Ботаническим садом ЮФУ. Специалисты сада помогают грамотно подбирать посадочный материал, учитывая особенности степной зоны. Уже обновлён перечень рекомендованных для Ростова растений.
Важное изменение — отказ от компенсационных высадок саженцев сомнительного качества. Теперь закупка деревьев ведётся централизованно и строго по рекомендациям экспертов Ботанического сада. Для районных дендрологов проводят обучающие семинары, а в перспективе планируют расширить программу обучения и привлечь к работе специалистов других городских служб — в том числе сотрудников «Горсвета».
Меняется и подход к уходу за зелёными насаждениями: вместо точечных работ внедряется комплексная методика обрезки, которая включает в том числе фрезерование пней.
В городе стартовал конкурс по озеленению — он охватывает 16 номинаций. Ярким событием лета станет фестиваль цветов «Зелёный код»: его проведут в августе в парке Левобережном. Это первый в Ростове масштабный фестиваль такого формата, а его итог — цветочные композиции, которые затем украсят разные районы города.
Примером обновлённого подхода к благоустройству уже стал парк 80‑летия Победы в микрорайоне Левенцовский.
В планах — разработать полноценную концепцию озеленения городской среды. Она будет включать научно‑исследовательскую работу, полную инвентаризацию зелёных насаждений и внедрение современных технологий их выращивания. Реализация задуманного позволит городу получить 3 тысячи здоровых деревьев.