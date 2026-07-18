Стало известно, кто будет на закрытии фестиваля «Славянский базар в Витебске» — полный список звезд 19 июля 2026

«Славянский базар в Витебске» озвучил полный список звезд на закрытии фестиваля, которое состоится 19 июля 2026 года.
Временем начала почти четырехчасового концерта закрытия XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в афише указано 20.30. А вилка стоимости билетов на это шоу в Летнем амфитеатре — от 75 до 230 белорусских рублей.
В рамках концерта пройдет второй день XXXV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск». Конкурсанты споют славянский хит в сопровождении Национального Президентского оркестра Беларуси.
Звезды, которые прибыли на закрытие «Славянского базара в Витебске», — Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Александр Малинин, Ольга Бузова, Алексей Воробьев. В концерте примут участие Ирина и Александр Круг, Ярослав Сумишевский, ОТТА-orchestra, Анатолий Ярмоленко, Ирина Дорофеева, Тео, Ольга Рыжикова, Алена Ланская, Владимир Громов, Андрей Валентий, Вероника Царева, Сергей Струк.
На сцену поднимутся ансамбли «Сябры», «Зорька», «Лявониха», «Талака», шоу-балеты «Феерия» и «Сенсация», коллективы Oceana из Германии, Max Ionata trio (Италия), ансамбль семьи Боджгуа из Грузии, артисты из Казахстана, Турции. Выступят и участники конкурса исполнителей эстрадной песни.
Здесь больше про афишу «Славянского базара в Витебске» в 2026 году.
Ранее мы писали, что витебские отели рассказали, в каких номерах живут звезды «Славянского базара»: у Ларисы Долиной — трехкомнатный с кабинетом, у Олега Газманова — со спа, а у Ани Лорак — с шикарным видом.
Тут о том, как связан с Беларусью 100-летний композитор Александр Зацепин, звезда которого открыта в Витебске во время «Славянского базара».
Тем временем Олег Газманов объяснил белорусам, почему за день надо один раз хорошо пропотеть, и сказал, когда будет все в порядке.
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