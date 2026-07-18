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Умер нижегородский спортивный журналист Владимир Смирнов

Журналист скончался скоропостижно в возрасте 58 лет.

В Нижнем Новгороде скончался выдающийся спортивный журналист, телеведущий и редактор Владимиром Смирновым. Информацию о его кончине распространило региональное спортивное ведомство.

Сообщается, что журналист умер скоропостижно, ему было 58 лет. Владимир Смирнов был автором множества программ на телеканалах «ННТВ», «Волга» и «Волга 24».

Владимир Смирнов, уроженец Горького, появился на телеэкранах в 1993 году, приняв участие в запуске передачи «Спорт-тайм». С 2020 года он занимал пост главного редактора спортивных дирекций трех нижегородских телеканалов.

Его карьера, насчитывающая более трех десятилетий, неразрывно связана с местным телевидением и миром спортивной журналистики.

Смирнов хорошо знал историю нижегородского спорта, передавал свой опыт молодому поколению журналистов и комментаторов.

«Мы его помним и всегда будем помнить как человека, беззаветно любившего спорт, телевидение и своих зрителей», — пишут в сообщении.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Владимира Смирнова.