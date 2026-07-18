Умер нижегородский спортивный журналист Владимир Смирнов

В Нижнем Новгороде скончался выдающийся спортивный журналист, телеведущий и редактор Владимиром Смирновым. Информацию о его кончине распространило региональное спортивное ведомство.
Сообщается, что журналист умер скоропостижно, ему было 58 лет. Владимир Смирнов был автором множества программ на телеканалах «ННТВ», «Волга» и «Волга 24».
Владимир Смирнов, уроженец Горького, появился на телеэкранах в 1993 году, приняв участие в запуске передачи «Спорт-тайм». С 2020 года он занимал пост главного редактора спортивных дирекций трех нижегородских телеканалов.
Его карьера, насчитывающая более трех десятилетий, неразрывно связана с местным телевидением и миром спортивной журналистики.
Смирнов хорошо знал историю нижегородского спорта, передавал свой опыт молодому поколению журналистов и комментаторов.
«Мы его помним и всегда будем помнить как человека, беззаветно любившего спорт, телевидение и своих зрителей», — пишут в сообщении.
Редакция выражает соболезнования родным и близким Владимира Смирнова.