В санатории Белокурихи обустроят номер для маломобильных туристов

Комфортные условия для оздоровления маломобильных туристов создадут в санатории «Алтай Вест», расположенном в городе-курорте Белокурихе, сообщили в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. Санаторий стал победителем конкурсного отбора заявок на предоставление субсидии по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».
Благодаря финансовой поддержке модернизируют один из номеров спального корпуса. В нем увеличат пространство, расширят дверные проемы, установят поручни, систему вызова персонала и кресло «Самоспас» для экстренной эвакуации. Мебель также адаптируют под требования размещения маломобильных граждан.
Напомним, «Алтай Вест» уже становился победителем конкурсного отбора проектов по данному направлению в 2024 году. В санатории отремонтировали входы в спальный и административный корпуса, в ресторане установили пандусы, обновили номер для гостей с ограниченными возможностями, смонтировали откидные пандусы на основных маршрутах передвижения, а для лечебного корпуса закупили специальное адаптационное оборудование.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.