Вакансий для строителей стало меньше на 15% в Волгоградской области

Рабочие строительных специальностей стали менее востребованы в Волгоградской области. Число вакансий для них снизилось на 15% за год, сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на аналитиков.
Соискателей при этом становится все больше. За тот же период число резюме выросло на 24%. В целом по России цифры ещё печальнее — количество вакансий в отрасли снизилось на 18%, а число резюме подросло на 27%.
В числе востребованны специалистов на юге России остаются инженеры-проектировщики среди ИТР и электромонтажники среди квалифицированных рабочих. Первые в Волгограде получают в среднем 115 тысяч рублей, если компании работают с системами электроснабжения, вторые — 95 тысяч рублей. Зарплатный максимум для этой профессии — 200 тысяч рублей.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что темпы жилищного строительства снизились в Волгоградской области.