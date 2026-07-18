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Вакансий для строителей стало меньше на 15% в Волгоградской области

Соискателей при этом становится все больше.

Рабочие строительных специальностей стали менее востребованы в Волгоградской области. Число вакансий для них снизилось на 15% за год, сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на аналитиков.

Соискателей при этом становится все больше. За тот же период число резюме выросло на 24%. В целом по России цифры ещё печальнее — количество вакансий в отрасли снизилось на 18%, а число резюме подросло на 27%.

В числе востребованны специалистов на юге России остаются инженеры-проектировщики среди ИТР и электромонтажники среди квалифицированных рабочих. Первые в Волгограде получают в среднем 115 тысяч рублей, если компании работают с системами электроснабжения, вторые — 95 тысяч рублей. Зарплатный максимум для этой профессии — 200 тысяч рублей.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что темпы жилищного строительства снизились в Волгоградской области.