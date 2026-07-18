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В Россию на самодельном самолёте прилетел путешественник из Бразилии

Последней точкой его маршрута в стране стал Анадырь.

Источник: Клопс.ru

Бразильский путешественник Александр Фрота продолжает кругосветное путешествие на самодельном самолёте и уже добрался до России. Последней точкой его маршрута в стране стал Анадырь. Об этом пишет «Вокруг Света».

Сейчас Фроте 53 года. Несколько лет назад он получил лицензию пилота и решил обогнуть Землю на одномоторном RV-10. Для дальнего перелёта мужчина серьёзно переоборудовал самолёт: убрал задние пассажирские сиденья, установил дополнительные топливные баки, оснастил борт навигационной системой, а также взял парашют и гидрокостюм.

Путешествие началось в Форталезе — родном городе Александра Фроты. Затем пилот пролетел вдоль северного побережья Бразилии, взял курс на Карибские острова, после чего оказался в Канаде. Позже он пересёк Атлантику, добрался до Европы, а затем продолжил путь через Азию.

13 июля путешественник прибыл в Магадан, откуда вылетел в Анадырь. Следующим этапом маршрута должна стать Аляска, а затем — возвращение в Бразилию и завершение кругосветки.

«Его маршрут будет проложен до Аляски, а после — завершающий этап кругосветки и возвращение в Бразилию», — рассказали работники Международного аэропорта Магадана.

По предварительным оценкам, домой Александр Фрота может вернуться в середине или конце августа. Как отмечает издание, сейчас он, вероятно, готовится к перелёту через Берингов пролив.

Пустившийся в кругосветку мототурист из Калининграда попал в страну, где сразу стал миллионером.

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