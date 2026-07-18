В селе Романовка Приморского края обновили дорогу на улице Ленинской

Всего с начала года в Шкотовском округе по национальному проекту уже завершен ремонт пяти автомобильных дорог. Помимо улицы Ленинской в Романовке, в нормативное состояние приведены улица Ленинская в поселке Шкотово, улица Ползунова и Школьный переулок в поселке Смоляниново, а также улица Зеленая в поселке Подъяпольское.