В селе Романовка Приморского края обновили дорогу на улице Ленинской

Дорогу на улице Ленинской отремонтировали в селе Романовка Шкотовского округа Приморского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном агентстве проектного управления.
Качество выполненного ремонта оценила комиссия с участием представителей строительного контроля, общественных наблюдателей, специалистов администрации округа и подрядной организации. По итогам осмотра замечаний выявлено не было. Объект полностью соответствует установленным требованиям и готов к эксплуатации.
Как рассказали в администрации муниципалитета, подрядчик обновил почти 500 м дороги. Специалисты расчистили кюветы, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины, нанесли разметку и установили необходимые дорожные знаки.
Всего с начала года в Шкотовском округе по национальному проекту уже завершен ремонт пяти автомобильных дорог. Помимо улицы Ленинской в Романовке, в нормативное состояние приведены улица Ленинская в поселке Шкотово, улица Ползунова и Школьный переулок в поселке Смоляниново, а также улица Зеленая в поселке Подъяпольское.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.