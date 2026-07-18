Районные летние центры Саратовской области посетили 3 тысячи детей

«Организация летних культурно‑оздоровительных площадок — приоритетная задача для региона. Такие площадки не только обеспечивают безопасный и содержательный досуг для детей в период каникул, но и создают условия для раннего выявления и поддержки творческих способностей. Инвестиции в культурное и творческое образование — это инвестиции в будущее нашего региона: именно здесь формируются ценности, социальные навыки и мотивация к развитию у подрастающего поколения. Мы продолжим расширять сеть подобных программ и поддерживать профессионалов, которые работают с детьми», — отметила министр культуры региона Наталия Щелканова.