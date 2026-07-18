Районные летние центры Саратовской области посетили 3 тысячи детей

Более 3 тыс. детей посетили летние культурно-оздоровительные центры «Место притяжения» в Энгельсском районе Саратовской области в июне. Создание детских культурных центров отвечает задачам нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
«Организация летних культурно‑оздоровительных площадок — приоритетная задача для региона. Такие площадки не только обеспечивают безопасный и содержательный досуг для детей в период каникул, но и создают условия для раннего выявления и поддержки творческих способностей. Инвестиции в культурное и творческое образование — это инвестиции в будущее нашего региона: именно здесь формируются ценности, социальные навыки и мотивация к развитию у подрастающего поколения. Мы продолжим расширять сеть подобных программ и поддерживать профессионалов, которые работают с детьми», — отметила министр культуры региона Наталия Щелканова.
Ежедневная программа центров включает мастер‑классы по художественному и прикладному творчеству, игровые и развивающие мероприятия, творческие проекты и коллективные инициативы, направленные на раскрытие талантов у детей. Центры продолжают работу в рамках летней программы и готовы принять еще больше участников в течение всего сезона. Расписание мероприятий доступно по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.