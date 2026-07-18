Более 70 единиц оборудования получат центры здоровья Новосибирской области

«Раннее выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний порой помогает человеку начать новую жизнь. Это не преувеличение. Внимание к себе, желание жить долго, не болеть, даже не допустить заболевания — это со стороны пациента. А со стороны специалистов центров здоровья — не только результаты обследования, но и поддержка, и консультации, как в группах, так и индивидуальные», — подчеркнула заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.