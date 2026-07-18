Более 70 единиц оборудования получат центры здоровья Новосибирской области

Центры здоровья четырех медучреждений Новосибирской области в этом году получат более 70 диагностических приборов по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Новое оборудование поступит в Бердскую центральную городскую больницу, Искитимскую и Татарскую центральные районные больницы, а также в клиническую поликлинику № 7 Новосибирска. Отметим, задача центров здоровья — раннее выявление рисков развития заболеваний и скрытых сбоев в организме.
«Раннее выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний порой помогает человеку начать новую жизнь. Это не преувеличение. Внимание к себе, желание жить долго, не болеть, даже не допустить заболевания — это со стороны пациента. А со стороны специалистов центров здоровья — не только результаты обследования, но и поддержка, и консультации, как в группах, так и индивидуальные», — подчеркнула заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.
В Искитимской центральной районной больнице центр здоровья работает в поликлинике № 1. В учреждение уже поступили весы, ростомеры, тонометры, динамометры (приборы для определения силы рук), анализаторы глюкозы, спиротест и другие приборы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.