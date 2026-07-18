Волгоградские УК с начала года заработали 38 млн штрафов

Как рассказали в инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, нарушают лицензионные требования, правила содержания и ремонта помещений, нормативный уровень коммунальных услуг и УК, и ТСЖ, и ресурсоснабжающие организации. За оказание некачественных и ненормативных услуг и другие нарушения жильцы могут пожаловаться на организации в жилинспекцию, при этом не выходя из дома. Сейчас это удобно делать через портал ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги. Дом».