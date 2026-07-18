Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградские УК с начала года заработали 38 млн штрафов

Только за месяц к ответственности привлекли 41 компанию.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области управляющие компании, игнорирующие свои обязанности, наказывают за нарушения прав жильцов и предоставление некачественных услуг. В том числе, с подачи самих жителей домов, которые активно жалуются на нарушения в жилищную инспекцию. За июнь 41 организация заплатила порядка 8 миллионов штрафов, с начала года сумма штрафов достигла уже 38 миллионов.

Как рассказали в инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, нарушают лицензионные требования, правила содержания и ремонта помещений, нормативный уровень коммунальных услуг и УК, и ТСЖ, и ресурсоснабжающие организации. За оказание некачественных и ненормативных услуг и другие нарушения жильцы могут пожаловаться на организации в жилинспекцию, при этом не выходя из дома. Сейчас это удобно делать через портал ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги. Дом».