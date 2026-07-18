К акции «Пушкинской карты» присоединились 18 учреждений Петербурга

Акция проходит по всей России до 15 августа. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет, владельцы Пушкинской карты, могут приобрести билеты для родителей со скидкой от 10 до 50%. Для этого необходимо оплатить собственный билет на официальном сайте учреждения культуры, предъявить электронный билет на кассе в день посещения и оформить льготный билет для родителя.