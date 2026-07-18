К акции «Пушкинской карты» присоединились 18 учреждений Петербурга

Участниками акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал» стали 18 учреждений культуры Санкт-Петербурга. Инициатива организована при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в городском комитете по культуре.
Акция проходит по всей России до 15 августа. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет, владельцы Пушкинской карты, могут приобрести билеты для родителей со скидкой от 10 до 50%. Для этого необходимо оплатить собственный билет на официальном сайте учреждения культуры, предъявить электронный билет на кассе в день посещения и оформить льготный билет для родителя.
В Петербурге к инициативе присоединились Музей театрального и музыкального искусства, Русский музей, государственные музеи-заповедники «Гатчина» и «Царское Село», Государственная академическая капелла, Театр имени Ленсовета, Театр балета имени Леонида Якобсона и многие другие учреждения.
Так, Санкт‑Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства приглашает посетить выставки «Балет. Земные боги» в Театральном музее, «В мастерской театрального художника» в Шереметевском дворце, «ПроЗРЕНИЕ» и постоянную экспозицию в Музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова. В Царском Селе по акции можно посетить музей «Россия в Великой войне» в Ратной палате, павильон «Арсенал» в Александровском парке и экспозицию «Придворный экипаж в Царском Селе» в здании Дежурной конюшни.
Всего в этом сезоне к акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал» присоединились более 1000 учреждений культуры из 67 регионов страны — от федеральных музеев и театров до региональных выставочных и концертных залов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.