Ограничения на посещение лесов введены по всей Беларуси

На карте Минлесхоза все районы Минской, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей окрашены «оранжевым» цветом, что соответствует введению ограничительных мер.
В ведомстве напоминают, что такие меры принимаются при третьем классе пожарной опасности и направлены на предотвращение возгораний в лесных массивах.
При действующих ограничениях посещать леса для прогулок, сбора грибов и ягод разрешается. Однако въезд на территорию лесного фонда на автомобилях запрещен, как и разведение костров.
В Минлесхозе предупредили, что ситуация с пожарной опасностью может измениться в зависимости от погодных условий. Перед поездкой или походом в лес рекомендуется проверить актуальную информацию на официальных ресурсах ведомства.
Интерактивная карта ограничений регулярно обновляется. Узнать о действующих мерах также можно в местных органах власти и лесохозяйственных учреждениях.
Ранее в Белгидромете сообщили, что в субботу в республике объявлен оранжевый уровень погодной опасности. При этом, по прогнозам синоптиков, в западных районах возможны грозы, ливни и сильный ветер с порывами до 15−20 м/с.