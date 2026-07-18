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Ограничения на посещение лесов введены по всей Беларуси

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Ограничения на посещение лесов введены по всей территории Беларуси, следует из информации интерактивной карты Министерства лесного хозяйства.

Источник: Sputnik.by

На карте Минлесхоза все районы Минской, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей окрашены «оранжевым» цветом, что соответствует введению ограничительных мер.

В ведомстве напоминают, что такие меры принимаются при третьем классе пожарной опасности и направлены на предотвращение возгораний в лесных массивах.

При действующих ограничениях посещать леса для прогулок, сбора грибов и ягод разрешается. Однако въезд на территорию лесного фонда на автомобилях запрещен, как и разведение костров.

В Минлесхозе предупредили, что ситуация с пожарной опасностью может измениться в зависимости от погодных условий. Перед поездкой или походом в лес рекомендуется проверить актуальную информацию на официальных ресурсах ведомства.

Интерактивная карта ограничений регулярно обновляется. Узнать о действующих мерах также можно в местных органах власти и лесохозяйственных учреждениях.

Ранее в Белгидромете сообщили, что в субботу в республике объявлен оранжевый уровень погодной опасности. При этом, по прогнозам синоптиков, в западных районах возможны грозы, ливни и сильный ветер с порывами до 15−20 м/с.