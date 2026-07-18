В Красноярском крае автобус с детьми вылетел в кювет

«Сегодня (в субботу — ред.) в дневное время 70-летний водитель, управляя автобусом Hyundai, осуществлял групповую перевозку детей из Красноярска в детский оздоровительный лагерь “Космос”, в районе пятого километра дороги Маганск-Береть-Урман допустил съезд в правый кювет по ходу движения», — говорится в сообщении.