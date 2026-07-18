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В Красноярском крае автобус с детьми вылетел в кювет

МВД: в Красноярском крае автобус с детьми вылетел в кювет, никто не пострадал.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 18 июл — РИА Новости. Автобус слетел в кювет в Красноярском крае, в салоне находились 29 детей, ехавших в детский лагерь, никто из них не пострадал, сообщает краевой главк МВД.

«Сегодня (в субботу — ред.) в дневное время 70-летний водитель, управляя автобусом Hyundai, осуществлял групповую перевозку детей из Красноярска в детский оздоровительный лагерь “Космос”, в районе пятого километра дороги Маганск-Береть-Урман допустил съезд в правый кювет по ходу движения», — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что в салоне находилось 29 детей в возрасте от 10 до 13 лет, никто из них, включая водителя, не пострадал.