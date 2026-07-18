В Красноярске открыли площадки для пляжного тенниса

Площадки для пляжного тенниса начали работу возле Центрального стадиона в Красноярске в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
Универсальные площадки по пляжным видам спорта расположены между теннисными кортами и керлинг-холлом. Их уже протестировали в ходе мастер-класса под руководством тренера сотрудники Красноярского колледжа олимпийского резерва, горожане и участники предстоящего фестиваля ракеточных видов спорта.
Первые соревнования по пляжному теннису состоятся на открывшихся площадках с 30 июля по 2 августа. Они войдут в программу фестиваля, участники которого также будут бороться за победу в теннисе, бадминтоне, паделе и пиклболе (гибриде ракеточных видов спорта).
«За короткое время на территории Центрального стадиона нам удалось создать современное пространство для развития новых ракеточных видов спорта. Сегодня здесь можно заниматься паделом, пиклболом и пляжным теннисом», — отметил директор колледжа олимпийского резерва Сергей Веневцев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.