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На станциях метро вблизи «Лужников» могут ограничить вход и выход

Дептранс Москвы: на станциях метро возле «Лужников» могут ввести ограничения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ограничения на вход и выход могут быть на станциях метро вблизи стадиона «Лужники» в субботу в Москве из-за проведения мероприятия, сообщил столичный департамент транспорта.

«Восемнадцатого июля на станциях метро, расположенных вблизи стадиона “Лужники”, возможны ситуативные ограничения входа/выхода в связи с проведением мероприятия», — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

Уточняется, что южный вестибюль станции «Спортивная» перед мероприятием будет работать только для выхода пассажиров, после — только для входа.