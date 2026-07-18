На станциях метро вблизи «Лужников» могут ограничить вход и выход

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ограничения на вход и выход могут быть на станциях метро вблизи стадиона «Лужники» в субботу в Москве из-за проведения мероприятия, сообщил столичный департамент транспорта.
«Восемнадцатого июля на станциях метро, расположенных вблизи стадиона “Лужники”, возможны ситуативные ограничения входа/выхода в связи с проведением мероприятия», — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Уточняется, что южный вестибюль станции «Спортивная» перед мероприятием будет работать только для выхода пассажиров, после — только для входа.