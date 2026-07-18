Белорусский психолог предупредила про «дофаминовую яму» разочарования после отпуска

Психолог Центра здоровья Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Чуяшова предупредила белорусов о «дофаминовой яме» разочарования после отпуска. Ее слова приводит БелТА.
Под «дофаминовой ямой» понимается состояние разочарования из-за нереалистичных ожиданий — в данном случае из-за больших планов на отпуск, которые не успел осуществить. Сюда же присоединяются чувство вины, стыд. А еще сравнение с изображениями в соцсетях, где каждый первый счастлив и выглядит отдохнувшим.
Психолог советует больше ориентироваться на себя, свои желания, возможности, но при этом меньше опираться на опыт других людей. Вдобавок, советует Чуяшова, если причина попадания в «дофаминовую яму» (читай: состояние разочарования) то, что за отпуск не получилось восстановить силы, лучше всего признать данный факт.
«Это не ваша вина, это индикатор того, что нужны другие подходы к восстановлению», — замечает специалист.
Среди ее рекомендаций — оставить попытки «догнать» отдых под финал отпуска, а радоваться каждому дню. Ну, а для планирования следующего отпуска строго под отдых, стоит учесть, например, бралась ли вами работа на эти дни, как часто вы проверяли рабочие переписки, не случалось конфликтов.
Тем временем Минобразования назвало топ специальностей в белорусских вузах с конкурсом более пяти человек на место.
Также мы сообщали, что ровно половина работников в Беларуси зарабатывает меньше этой суммы.