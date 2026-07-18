Белорусский психолог предупредила про «дофаминовую яму» разочарования после отпуска

Психолог советует больше ориентироваться на себя, свои желания, возможности, но при этом меньше опираться на опыт других людей. Вдобавок, советует Чуяшова, если причина попадания в «дофаминовую яму» (читай: состояние разочарования) то, что за отпуск не получилось восстановить силы, лучше всего признать данный факт.