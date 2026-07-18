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Агрофирма Кировского округа Ставрополья внедрила бережливые технологии

В результате на 58% снизилось время производственного цикла, а объем выработки вырос на 12%

Источник: Национальные проекты России

Предприятие Кировского округа Ставропольского края внедрило бережливые технологии в ходе участия в нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в правительстве региона.

В краевом минэкономразвития отметили, что над оптимизацией возделывания озимой пшеницы на предприятии, входящем в крупный агрохолдинг, работали в течение полугода.

«Наши специалисты учитывали все запросы и потери, обучали сотрудников методам бережливых технологий как на предприятии, так и на “Фабрике процессов”, которая работает на базе регионального Фонда содействия инновациям. В результате на 58% снижено время производственного цикла, на 12% увеличен объем выработки», — рассказал министр экономического развития края Антон Доронин.

К проекту «Производительность труда» присоединились уже 104 предприятия региона. Участие в проекте бесплатное, за консультацией можно обращаться в Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.