Агрофирма Кировского округа Ставрополья внедрила бережливые технологии

«Наши специалисты учитывали все запросы и потери, обучали сотрудников методам бережливых технологий как на предприятии, так и на “Фабрике процессов”, которая работает на базе регионального Фонда содействия инновациям. В результате на 58% снижено время производственного цикла, на 12% увеличен объем выработки», — рассказал министр экономического развития края Антон Доронин.