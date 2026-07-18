В Иркутской области обновят участки дороги, ведущей на Байкал

Два участка автомобильной дороги Баяндай — Еланцы — Хужир отремонтируют в Ольхонском и Баяндаевском районах Иркутской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
«Вдоль этой дороги находится множество населенных пунктов. Она имеет большое значение и для жителей, и для многочисленных гостей региона, которые по ней добираются к самому глубокому и чистому озеру планеты — Байкалу. Дорога входит в опорную сеть России. Она очень востребована, поэтому ремонты различных ее участков проводим ежегодно. Сейчас на материковой части идут ремонты двух участков», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Максим Лобанов.
В Баяндаевском районе ремонтируют участок с 1 по 8,4 км от села Баяндай до поворота к белорусскому селу Тургеневка. Специалисты восстановят кюветы, уложат новое асфальтобетонное покрытие, установят дорожные знаки и нанесут разметку. На обочинах срежут кустарник и мелколесье, чтобы улучшить обзор для водителей. Ремонт завершат в этом году.
В Ольхонском районе обновят участок с 85 по 94,8 км от реки Анги до соленых озер. Мастера восстанавливают ось дороги и земляное полотно, ведут устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси. Также отремонтируют шесть водопропускных труб, восстановят водоотводные канавы, оборудуют два примыкания с дорогами местного значения. В завершение работ установят сигнальные столбики и дорожные знаки, нанесут разметку. Работы закончат в следующем году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.