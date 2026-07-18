В Иркутской области обновят участки дороги, ведущей на Байкал

«Вдоль этой дороги находится множество населенных пунктов. Она имеет большое значение и для жителей, и для многочисленных гостей региона, которые по ней добираются к самому глубокому и чистому озеру планеты — Байкалу. Дорога входит в опорную сеть России. Она очень востребована, поэтому ремонты различных ее участков проводим ежегодно. Сейчас на материковой части идут ремонты двух участков», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Максим Лобанов.