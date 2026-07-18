В Киселевске Кузбасса до конца августа завершат ремонт школы № 14

Капитальный ремонт школы № 14 в Киселевске завершат до конца августа, сообщили в министерстве образования Кузбасса. Модернизация учебных учреждений отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Школа рассчитана почти на 1 тыс. учеников. После ремонта там откроют центр детских инициатив, школьный медиацентр, центр патриотического воспитания, площадки для занятий робототехникой и биологией. Благодаря этому учащиеся смогут не только получать качественные знания, но и раскрывать свои таланты в творчестве, науке и спорте. В обновленное учреждение школьники вернутся уже 1 сентября.
Модернизация школ продолжается по всему региону. Так, по нацпроекту «Молодёжь и дети» проводится капитальный ремонт образовательных учреждений в Кемерове, Киселевске, поселке Плотниково Промышленновского округа и поселке Тайжина Осинниковского округа.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.