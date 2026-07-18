В Киселевске Кузбасса до конца августа завершат ремонт школы № 14

Школа рассчитана почти на 1 тыс. учеников. После ремонта там откроют центр детских инициатив, школьный медиацентр, центр патриотического воспитания, площадки для занятий робототехникой и биологией. Благодаря этому учащиеся смогут не только получать качественные знания, но и раскрывать свои таланты в творчестве, науке и спорте. В обновленное учреждение школьники вернутся уже 1 сентября.