Летящий вдаль: в Крыму владельцам шумных байков может грозить конфискация транспорта

По его словам, эксплуатация автомобилей, мотоциклов и другой техники, создающей чрезмерный шум, может обернуться серьезными последствиями. Сотрудники полиции имеют право временно изъять транспортное средство, а окончательное решение о его конфискации будет принимать суд.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что строгие меры вводятся для обеспечения общественного порядка и покоя граждан. Громкие звуки вызывают дискомфорт у жителей, поэтому нарушителей будут привлекать к ответственности по всей строгости закона.
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