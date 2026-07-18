Навлечёшь страшную беду! Что запрещено в Сысоев день, 19 июля 2026 года

Праздник, который отмечают 19 июля, был учреждён в США в начале XX века, но точных данных о его создателе не сохранилось. Некоторые источники связывают его с движением за мирное сосуществование после Первой мировой войны. В 1919 году, когда мир зализывал раны, идея «нового друга» звучала почти как манифест: выбери человека, который не похож на тебя, и протяни ему руку. Сегодня, в эпоху социальных сетей и виртуальных «друзей» по кнопке «добавиться», острая потребность в живом общении только выросла.