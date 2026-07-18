Пострадавший при обрушении балкона школьник из Севастополя завершил лечение

Ученик севастопольской школы № 13, который получил тяжелые травмы после обрушения балкона, завершил основной этап лечения в Российской детской клинической больнице. Об этом пишет «МК в Крыму».
После происшествия подросток находился в тяжелом состоянии. Сначала врачи боролись за его жизнь, а затем его перевезли в Москву для дальнейшего лечения. Благодаря работе специалистов школьник смог снова ходить, разговаривать и самостоятельно выполнять повседневные дела.
Глава города выразил благодарность медикам, которые участвовали в лечении и восстановлении подростка. Он также отметил стойкость самого юноши и поддержку, которую ему оказывала мама на протяжении всего пути к выздоровлению.
Теперь школьника направили в федеральный центр «Кораблик», где он продолжит курс реабилитации. Подросток уже строит планы на будущее: он намерен вернуться к учебе и в дальнейшем поступить в высшее учебное заведение. По словам губернатора, власти готовы оказать ему необходимую помощь.