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Пострадавший при обрушении балкона школьник из Севастополя завершил лечение

Подросток долго находился в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Ученик севастопольской школы № 13, который получил тяжелые травмы после обрушения балкона, завершил основной этап лечения в Российской детской клинической больнице. Об этом пишет «МК в Крыму».

После происшествия подросток находился в тяжелом состоянии. Сначала врачи боролись за его жизнь, а затем его перевезли в Москву для дальнейшего лечения. Благодаря работе специалистов школьник смог снова ходить, разговаривать и самостоятельно выполнять повседневные дела.

Глава города выразил благодарность медикам, которые участвовали в лечении и восстановлении подростка. Он также отметил стойкость самого юноши и поддержку, которую ему оказывала мама на протяжении всего пути к выздоровлению.

Теперь школьника направили в федеральный центр «Кораблик», где он продолжит курс реабилитации. Подросток уже строит планы на будущее: он намерен вернуться к учебе и в дальнейшем поступить в высшее учебное заведение. По словам губернатора, власти готовы оказать ему необходимую помощь.

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