Пострадавший при обрушении балкона школьник из Севастополя завершил лечение

После происшествия подросток находился в тяжелом состоянии. Сначала врачи боролись за его жизнь, а затем его перевезли в Москву для дальнейшего лечения. Благодаря работе специалистов школьник смог снова ходить, разговаривать и самостоятельно выполнять повседневные дела.