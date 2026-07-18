В Татарстане отремонтировали участок дороги Муслюмово — Старое Саитово

Ремонт участка автомобильной дороги Муслюмово — Старое Саитово завершили в Муслюмовском муниципальном районе Республики Татарстан в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
На отрезке протяженностью 1 км уложили новое асфальтобетонное покрытие и укрепили обочины. Напомним, в прошлом году специалисты обновили на этой дороге участок длиной 1,9 км. Там заменили асфальт, укрепили обочины и нанесли разметку.
Всего в текущем году в республике по нацпроекту будет выполнен ремонт автомобильных дорог регионального значения протяженностью 52,6 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.