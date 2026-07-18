Артем Жога отметил День металлурга в Нижнем Тагиле

В 2025 году в День металлурга в Нижнем Тагиле запускали праздничный фейерверк, «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) устраивал концерт с участием Uma2rman, Клавы Коки и Niletto. В этом году от традиционного формата решили отказаться, вместо этого прошла серия корпоративных торжеств: вручение наград, открытие Доски Почета на площади у НТМК и Аллеи Славы в лагере «Баранчинские огоньки».