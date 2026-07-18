Артем Жога отметил День металлурга в Нижнем Тагиле

Господин Жога пожелал всем тагильчанам, чтобы «их великое прошлое всегда давало мощный импульс для новых свершений в настоящем и будущем».
«Поздравил Нижний Тагил с Днем металлурга. Более 300 лет назад здесь появилась отечественная металлургия — чугуноплавильный и железоделательный завод, который основал Акинфий Демидов», — написал полпред своем telegram-канале.
Байк-фестиваль «Демидовские огни» прошел в этнопарке «Ермаково городище» и в самом городе 17 и 18 июля. Организацию на себя взял мотоклуб «Черные ножи» при поддержке администрации города. Хедлайнером главной сцены у КДК «Современник» стал Вадим Самойлов из «Агаты Кристи».
В 2025 году в День металлурга в Нижнем Тагиле запускали праздничный фейерверк, «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) устраивал концерт с участием Uma2rman, Клавы Коки и Niletto. В этом году от традиционного формата решили отказаться, вместо этого прошла серия корпоративных торжеств: вручение наград, открытие Доски Почета на площади у НТМК и Аллеи Славы в лагере «Баранчинские огоньки».