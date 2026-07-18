Число отравившихся на ставропольской базе отдыха достигло 80

По данным ТАСС, изначально за помощью к медикам с признаками кишечной инфекции обратились 40 человек. Однако позже стало известно, что ~количество пострадавших увеличилось до 80~. Как уточнили в СК, среди них 21 ребенок. Шесть человек госпитализировали. Kp.ru со ссылкой на отдыхающих пишет, что люди жалуются на сильную температуру до 40 градусов, рвоту и диарею.