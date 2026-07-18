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К роднику по композитному настилу: в нацпарке «Виштынецкий» обновляют экотропу

Маршрут проходит к истокам реки Синей.

Источник: Клопс.ru

В национальном парке «Виштынецкий» продолжают обустраивать экологическую тропу «Как рождается река» в окрестностях посёлка Краснолесье. На маршруте уже появились настил к роднику, мосток через ручей, беседка, информационный щит и указатели. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «Национальный парк “Куршская коса”.

В пятницу, 17 июля, директор учреждения Анатолий Калина выехал в национальный парк «Виштынецкий», чтобы проверить ход работ. Протяжённость тропы составляет около двух километров. Она знакомит посетителей с живописной долиной истоков реки Синей.

По данным пресс-службы, подрядчик выполнил все объекты из кремнеполимерного композита. В состав этого материала входят песок и сданный на переработку пластик — крышки, ящики, пакеты и другие отходы. Настил сделан из полнотелой террасной доски, которая, как отмечается, не боится влаги и отличается пожароустойчивостью.

«Мы уже не в первый раз работаем с этим подрядчиком — он занимался реконструкцией экотропы “Высота Эфа”, оборудовал переход к морю напротив визит-центра и смотровую площадку на море в Королевском бору, настилы служат уже несколько лет, показали себя лучше, чем древесина», — отметил Анатолий Калина.

Стоимость обустройства тропы составляет 3 351 250 рублей. Работы ведутся за счёт федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма». В его рамках в национальном парке «Виштынецкий» планируют оборудовать ещё три экологические тропы и визит-центр. Начало работ на одном из следующих маршрутов — «Вокруг озера Мариново» — намечено уже на следующую неделю.

В нацпарке «Виштынецкий» поймали браконьера, которым оказался 54‑летний житель посёлка Вознесенское.