В селе Пылковка Саратовской области построят фельдшерско-акушерский пункт

Подрядчик уже полностью смонтировал свайное поле — основу, на которой будет установлена модульная конструкция. Также к участку подвели сети электричества и водоснабжения. Следующим этапом станет сборка самого модуля, а после этого предстоят работы по благоустройству прилегающей территории и по лицензированию. ФАП планируют ввести в эксплуатацию в сентябре.