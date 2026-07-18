В селе Пылковка Саратовской области построят фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) появится в селе Пылковка Балаковского района Саратовской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Подрядчик уже полностью смонтировал свайное поле — основу, на которой будет установлена модульная конструкция. Также к участку подвели сети электричества и водоснабжения. Следующим этапом станет сборка самого модуля, а после этого предстоят работы по благоустройству прилегающей территории и по лицензированию. ФАП планируют ввести в эксплуатацию в сентябре.
«Фельдшерско-акушерский пункт будет оборудован всем необходимым для работы медиков — кабинетом приема, подсобными помещениями, а также душевой и санузлом. Отдельное внимание — доступной среде: вход оборудуют пандусом для маломобильных граждан. Сейчас наша задача — контроль качества выполняемых работ, чтобы жители села получили доступную медицинскую помощь в комфортных условиях», — отметил главный врач Балаковской районной поликлиники Александр Овсянников.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.