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Белорусский психолог сказала, как с помощью одной отпускной привычки переключиться на работу, но не стать «белкой в колесе»

Белорусский психолог сказала об отпускной привычке, которая пригодится на работе.

Источник: Комсомольская правда

Психолог Центра здоровья Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Чуяшова сказала о привычке из отпуска, которую стоит сохранить при выходе на работу. Ее слова приводит БелТА.

По словам специалиста, при резком переходе из отпуска к работе организм испытает существенный стресс, который может негативно сказаться на полученном восстановительном эффекте.

Потому, считает Екатерина Чуяшова, на трудовой ритм лучше настраиваться заранее. Самое простое — за пару дней до первого рабочего дня после отпуска стоит ложиться спать и вставать в привычное время для будней. Так мозг и тело смогут войти в привычный цикл более мягко, получится избежать стресса от резкого подъема по будильнику в первый рабочий день. Плюс можно без спешки познакомиться с рабочей перепиской. Но главное все же не это, говорит специалист:

«Напишите список того, что вам удалось сделать во время отдыха. Порадуйтесь этому. Посмотрите фотографии. Скажите себе: “Отпуск был хорошим, я отдохнул и готов к новому этапу”.

Еще один совет психолога — делать в первые рабочие дни остановки, а не спешить вернуться в режим «белки в колесе». А в идеале — сохранить хотя бы одну привычку из отпуска в повседневной рутине. Это могут быть время для себя по утрам, вечерние прогулки или чтение перед сном.

Также белорусский психолог предупредила про «дофаминовую яму» разочарования после отпуска.

Тем временем «Белоруснефть» высказалась о лимитах на бензин и дефиците топлива в стране. Кроме того, о ситуации с топливом в Беларуси и регионе сделал заявление президент Беларуси Александр Лукашенко.

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