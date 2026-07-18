Белорусский психолог сказала, как с помощью одной отпускной привычки переключиться на работу, но не стать «белкой в колесе»

Потому, считает Екатерина Чуяшова, на трудовой ритм лучше настраиваться заранее. Самое простое — за пару дней до первого рабочего дня после отпуска стоит ложиться спать и вставать в привычное время для будней. Так мозг и тело смогут войти в привычный цикл более мягко, получится избежать стресса от резкого подъема по будильнику в первый рабочий день. Плюс можно без спешки познакомиться с рабочей перепиской. Но главное все же не это, говорит специалист: