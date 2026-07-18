Какая погода будет в Казахстане 19 июля

АСТАНА, 18 июл — Sputnik. Казгидромет опубликовал прогноз погоды на воскресенье 19 июля.
В Абайской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный днем на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 25 м/с. г. Семей: 19 июля во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 36−38 градусов.
В Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с, днем временами 23 м/с. г. Кокшетау: 19 июля ожидаются временами дождь, гроза.
В Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на севере области небольшой дождь, гроза, на востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Актобе: 19 июля днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15 м/с.
В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Атырау: 19 июля ожидается высокая пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, востоке области 15−20, порывы 23 м/с. г. Усть-Каменогорск: 19 июля во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35−37 градусов.
В Жетысуской области ожидается северо-восточный ветер в районе Алакольских озер порывы 15−20, временами 23−28 м/с.
В Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. На крайнем юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. г. Уральск: 19 июля ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал.
В Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, на востоке области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Днем сильная жара 35−37 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Караганда: 19 июля утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, утром и днем порывы 15−20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный днем на западе, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Костанай: 19 июля утром и днем ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром туман.
В Кызылординской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем в центре области пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный на севере, в центре области 15−20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40−44 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Кызылорда: 19 июля днем ожидается сильная жара 41−43 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный днем на юге области порывы 15−20 м/с. Днем на юге, в центре области ожидается сильная жара 38−42 градуса.
В Павлодарской области ожидаются дождь, гроза. Ветер южный днем на западе, востоке области порывы 15−20 м/с. г. Павлодар: 19 июля днем ожидается дождь, гроза. Ветер южный днем порывы 15−20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на юге, востоке области град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер восточный на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Петропавловск: 19 июля ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром ожидается туман.
В Улытауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. Днем сильная жара 36−39 градусов. В области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Жезказган: 19 июля ожидается ветер северо-западный, западный порывы 15−20 м/с. Днем сильная жара 36−38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.
Мегаполисы:
В Астане переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7−12, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°С, днем очень сильная жара +40+42°С.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +27+29°С, днем очень сильная жара +45+47°С.