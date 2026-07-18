Какая погода будет в Казахстане 19 июля

В Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный днем на западе, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Костанай: 19 июля утром и днем ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром туман.