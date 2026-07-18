Главные новости за 18 июля. Ростов-на-Дону и область

На выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге Ростовская область заключила ряд соглашений с Воронежской и Омской областями по обмену опытом в сфере инноваций и роботизации. Ожидается, что партнерство с Воронежской областью позволит до 2030 года заключить минимум три новых контракта между предприятиями на 1,1 млрд руб.