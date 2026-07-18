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Турпоток в Башкирию по итогам 2025 года вырос на 8,2%

В общероссийском рейтинге республика поднялась на 13-е место, а также заняла 3-е место среди регионов ПФО.

Поток туристов в Республику Башкортостан в 2025 году составил более 2,4 млн человек, сообщили в аппарате правительства региона. Это на 8,2% больше по сравнению с показателем 2024 года, что соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Так, в общероссийском рейтинге республика поднялась с 16-го на 13-е место и заняла 3-е место среди регионов Приволжского федерального округа. Основной поток посетителей составляют жители соседних регионов, таких как Челябинская, Оренбургская, Свердловская области, Республика Татарстан.

«Рост туристского потока подтверждает, что мы движемся в правильном направлении: развиваем инфраструктуру, расширяем ассортимент маршрутов и повышаем качество сервиса. Важно, что сегодня туристы могут выбрать путешествие по душе — от познавательных экскурсий до активных горных походов», — отметила министр предпринимательства и туризма Башкирии Светлана Верещагина.

При этом в настоящее время 49 туроператоров региона предлагают более 700 разнообразных направлений. В числе наиболее востребованных маршрутов — научно-популярные, промышленные, экскурсионные, горные, пешие и сплавные туры.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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