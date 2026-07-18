С севера идет вода: свердловский губернатор рассказал о ситуации с паводком

Свердловская область в июле оказалась во власти паводка из-за проливных дождей, которые идут в регионе с начала лета.
18 июля губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал о текущей ситуации с паводком и о рисках для территорий из-за продолжающихся дождей, которые идут под воздействием циклона.
— Ливни прогнозируются на юге области. Рефтинская ГРЭС, Черемшанская и Верх-Нейвинский ГТС будут работать на увеличенный сброс, — рассказывает глава региона.
По его словам, 17 июля на севере Свердловской области прошли сильные ливни, и теперь горные реки несут на юг региона большую воду. Из-за этого в субботу полностью перекрыта трасса Серов — Североуральск — Ивдель на 76-м километре.
Паводок в Свердловской области: последние новости 18 июля 2026.
При этом, на большей части подтопленных территорий вода постепенно отступает: уже освобождены от водного плена дома и участки в Верхотурье, Кушве, Талице, Нижних Сергах — всего больше 1100 участков и 1000 домов. В населенных пунктах идут восстановительные работы.
Ирбит: ситуацию мониторят круглые сутки. Когда уйдет вода, вывезут мусор, проведут дезинфекцию. Тут проводится обход дворов, доставляется питьевая вода.
Ирбитское МО: ситуация на большей части территории стабилизировалась, люди возвращаются в дома. Принимаются заявки от жителей на оказание помощи, доставляется питьевая вода и самые необходимые вещи.
Здесь нарушено транспортное сообщение с 8 поселениями из-за затопления дороги Ирбит — Дубская. В магазины завезли продукты, организован пост спасателей и волонтеров.
Пышминский МО: комиссия оценивает ущерб. Спецалисты проведут подворовой обход.
Первоуральский МО: есть вероятность возвращения воды, готовятся каналы для отвода воды. Пункт временного размещения местных жителей подготовлен в Билимбае.
— Для защиты инфраструктуры на насосную станцию Первоуральска будет дополнительно доставлено оборудование для оперативной откачки воды. Продолжается восстановление дорожной инфраструктуры и транспортного сообщения в отдаленных населенных пунктах, где вода уже сошла.
Нижний Тагил и пригород: нет затопленных домов, вода осталась на 96 участках СНГ и постепенно уходит. Здесь восстанавливают дороги, мосты.