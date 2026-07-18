ЦБ: в июне цены в Ростовской области выросли на 1,03%

В докладе говорится, что за месяц стоимость услуг и непродовольственных товаров выросла заметно, а продуктов питания — менее ощутимо. При этом годовой прирост цен на услуги был существенно выше, чем по потребительской корзине в целом, а на продовольственные и непродовольственные товары — ниже.