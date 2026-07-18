Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусам обещают град и похолодание в ближайшие дни

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Погодные условия в Беларуси в ближайшие дни изменятся: синоптики обещают град и постепенное похолодание, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +34° 7 м/с 60% 756 мм рт. ст. +31°
Источник: Sputnik.by

Согласно прогнозу, в воскресенье еще будет жарко, при этом на большей части республики возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ожидается переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман.

«Температура воздуха минимальная ночью +12…+18°С, максимальная днем +23…+29°С, местами в юго-восточных районах страны +30°С», — говорится в сообщении Белгидромета.

В белорусской столице в воскресенье ожидается до +25…+27°С, временами возможен дождь. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15−18 метров в секунду.

А вот уже в начале недели ожидается похолодание. Погоду в понедельник будут определять активные фронтальные разделы, которые сместятся с территории Польши и Украины.

«На большей части территории республики пройдут дожди, местами сильные дожди, грозы, днем возможен град», — добавили в Белгидромете.

Так, температура воздуха ночью опустится до +11…+18°С, днем будет находиться в пределах +19…+25°С, а местами достигнет +27°С.