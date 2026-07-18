Белорусам обещают град и похолодание в ближайшие дни

Согласно прогнозу, в воскресенье еще будет жарко, при этом на большей части республики возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ожидается переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман.
«Температура воздуха минимальная ночью +12…+18°С, максимальная днем +23…+29°С, местами в юго-восточных районах страны +30°С», — говорится в сообщении Белгидромета.
В белорусской столице в воскресенье ожидается до +25…+27°С, временами возможен дождь. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15−18 метров в секунду.
А вот уже в начале недели ожидается похолодание. Погоду в понедельник будут определять активные фронтальные разделы, которые сместятся с территории Польши и Украины.
«На большей части территории республики пройдут дожди, местами сильные дожди, грозы, днем возможен град», — добавили в Белгидромете.
Так, температура воздуха ночью опустится до +11…+18°С, днем будет находиться в пределах +19…+25°С, а местами достигнет +27°С.