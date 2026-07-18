Волгоградцы бьют тревогу из-за опасных остановок-невидимок

— Здесь дети целыми классами ежедневно ожидают трамваи. По правилам такие места обозначаются яркой жёлтой разметкой 1.17.2. Но у нас, судя по всему, в городе свои правила. Ни намёка на разметку и так уже много лет. Для людей из других городов -это вообще дикость. Трамвай по большому счёту останавливается посреди проезжей части. И что уж говорить о детях, меня саму здесь несколько раз чуть не сбили.