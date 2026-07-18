Психолог из США объяснил, почему в солнечные дни людям бывает неловко сидеть дома

Специалист пояснила, что часть людей воспринимает лето как время, когда нужно обязательно использовать каждый тёплый день. Из-за этого одни буквально заставляют себя выходить на улицу, даже если не хотят, а другие остаются дома, но чувствуют неловкость и вину. Ситуацию, по её словам, нередко усугубляет реакция близких.