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Психолог из США объяснил, почему в солнечные дни людям бывает неловко сидеть дома

Эксперт рассказал, как перестать корить себя за отдых в четырёх стенах.

Источник: Клопс.ru

Некоторые люди испытывают стыд, если в хорошую погоду остаются дома и не идут гулять. По словам психолога из США Карен Стюарт, за этим стоит распространённый феномен, который она называет «чувством вины из-за солнца». Об этом пишет Vice.

Специалист пояснила, что часть людей воспринимает лето как время, когда нужно обязательно использовать каждый тёплый день. Из-за этого одни буквально заставляют себя выходить на улицу, даже если не хотят, а другие остаются дома, но чувствуют неловкость и вину. Ситуацию, по её словам, нередко усугубляет реакция близких.

«Эффект может усугубляться из-за друзей и членов семьи, которые усиливают эти чувства, предлагая человеку выйти на улицу, когда он этого не хочет», — поясняет доктор Стюарт.

Психолог считает, что избавиться от такого состояния возможно, если пересмотреть отношение к отдыху. Во-первых, она советует научиться уважать собственные потребности. Это помогает меньше зависеть от стереотипов и давления со стороны окружающих. Во-вторых, Стюарт рекомендует иначе смотреть на продуктивность. По её мнению, отдых дома — такая же инвестиция в себя, как тренировка, прогулка или освоение новых навыков.

Погоня за ЗОЖ может обернуться тревожностью и депрессией.

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