В Ростовской области усилят ночные рейды на пляжах и патрулирование лесов

В Ростовской области усиливают меры безопасности на водоёмах и в лесах — такие решения приняты на заседании региональной комиссии по ЧС под председательством заместителя губернатора Сергея Бодрякова.
Купальный сезон в регионе стартовал 1 июня. Сейчас в области работают более 80 пляжей, в том числе 15 детских. Безопасность отдыхающих обеспечивают пожарно‑спасательные подразделения, муниципальные спасатели, инспекторы ГИМС ГУ МЧС по Ростовской области и представители казачества.
С начала сезона экстренные службы помогли 16 утопающим. При этом зафиксированы случаи гибели людей — все они произошли либо в необорудованных для купания местах, либо на пляжах в ночное и утреннее время, когда те были закрыты. Причиной трагедий стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах.
Сергей Бодряков подчеркнул необходимость активнее вести профилактическую работу: лучше информировать жителей о правилах поведения у воды и увеличить число рейдов, в том числе ночных. К проверкам планируется привлекать полицейских и должностных лиц, которые могут составлять протоколы по статье 2.13 Областного закона «Об административных правонарушениях».
Главам муниципалитетов поручили принять дополнительные меры: не допускать купания в опасных зонах, следить за тем, чтобы люди не находились на пляжах ночью, пресекать распитие алкоголя в общественных местах, не позволять оставлять детей без присмотра у воды, а также контролировать безопасность при использовании средств для активного отдыха.
Отдельно комиссия обсудила профилактику лесных и ландшафтных пожаров. Решено создать патрульные группы и организовать непрерывный мониторинг обстановки — в том числе вести наблюдение с господствующих высот в ночное время.