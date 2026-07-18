В Ростовской области усилят ночные рейды на пляжах и патрулирование лесов

С начала сезона экстренные службы помогли 16 утопающим. При этом зафиксированы случаи гибели людей — все они произошли либо в необорудованных для купания местах, либо на пляжах в ночное и утреннее время, когда те были закрыты. Причиной трагедий стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах.