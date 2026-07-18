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В Ростовской области усилят ночные рейды на пляжах и патрулирование лесов

Под председательством заместителя губернатора Ростовской области Сергея Бодрякова прошло заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В Ростовской области усиливают меры безопасности на водоёмах и в лесах — такие решения приняты на заседании региональной комиссии по ЧС под председательством заместителя губернатора Сергея Бодрякова.

Купальный сезон в регионе стартовал 1 июня. Сейчас в области работают более 80 пляжей, в том числе 15 детских. Безопасность отдыхающих обеспечивают пожарно‑спасательные подразделения, муниципальные спасатели, инспекторы ГИМС ГУ МЧС по Ростовской области и представители казачества.

С начала сезона экстренные службы помогли 16 утопающим. При этом зафиксированы случаи гибели людей — все они произошли либо в необорудованных для купания местах, либо на пляжах в ночное и утреннее время, когда те были закрыты. Причиной трагедий стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах.

Сергей Бодряков подчеркнул необходимость активнее вести профилактическую работу: лучше информировать жителей о правилах поведения у воды и увеличить число рейдов, в том числе ночных. К проверкам планируется привлекать полицейских и должностных лиц, которые могут составлять протоколы по статье 2.13 Областного закона «Об административных правонарушениях».

Главам муниципалитетов поручили принять дополнительные меры: не допускать купания в опасных зонах, следить за тем, чтобы люди не находились на пляжах ночью, пресекать распитие алкоголя в общественных местах, не позволять оставлять детей без присмотра у воды, а также контролировать безопасность при использовании средств для активного отдыха.

Отдельно комиссия обсудила профилактику лесных и ландшафтных пожаров. Решено создать патрульные группы и организовать непрерывный мониторинг обстановки — в том числе вести наблюдение с господствующих высот в ночное время.

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