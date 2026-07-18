В удмуртском селе Волипельга отремонтируют школу

Строители разбирают полы, потолки, далее приступят к перегородкам. Демонтаж выполнен на 25%, на объекте работают до 10 человек. Ремонт продлится до августа 2027 года. Однако, чтобы не приостанавливать учебный процесс, с сентября дети будут учиться в деревне Зядлуд и селе Тыловыл-Пельга.