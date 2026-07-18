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В удмуртском селе Волипельга отремонтируют школу

Работы продлятся до августа 2027 года.

Волипельгинскую школу в Удмуртской Республике капитально отремонтируют по национальному проекту «Молодёжь и дети». Работы стартовали 1 июня, сообщили в администрации Вавожского района, где расположено учебное заведение.

Строители разбирают полы, потолки, далее приступят к перегородкам. Демонтаж выполнен на 25%, на объекте работают до 10 человек. Ремонт продлится до августа 2027 года. Однако, чтобы не приостанавливать учебный процесс, с сентября дети будут учиться в деревне Зядлуд и селе Тыловыл-Пельга.

«Приобретем новую мебель, современное оборудование — компьютеры, интерактивные доски и другое. А еще здесь появятся новые интересные образовательные пространства, где школьникам будет интереснее учиться и развиваться», — отметил глава Вавожского района Сергей Зорин.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.